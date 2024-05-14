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Kürdistan Bölgesi Genel Nüfus Sayımı Yüksek Kurulu toplanacak

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kürdistan Kürdistan Bölgesi Irak Cotyar Adil Genel Nüfus Sayımı

HABER MERKEZİ 

Kürdistan Bölgesi’ndeki Genel Nüfus Sayımı Yüksek Kurulu, genel nüfus sayımına ilişkin son hazırlıkları ele almak adına toplantı düzenleyecek.

Kürdistan Bölgesi Hükümeti Medya ve Enformasyon Ofisi Başkanı Cotyar Adil, Kurdistan24’e yaptığı açıklamada, Kürdistan Bölgesi’ndeki Genel Nüfus Sayımı Yüksek Kurulu toplantısının bugün gerçekleştirileceğini bildirdi.

Cotyar Adil, toplantının amacının Kürdistan Bölgesi'nde genel nüfus sayımına yönelik hazırlıkların tartışılması olduğunu kaydetti.

Irak'ta 27 yıl aradan sonra 20 Kasım 2024’te elektronik nüfus sayımı 120 binden fazla öğretmen ve eğitim personeli tarafından yürütülecek.

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