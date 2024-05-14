Federal Mahkeme, Başbakan ​​Barzani'nin itirazını nihai karara bağlamak üzere toplanacak

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Irak Yüksek Federal Mahkemesi, Başbakan Mesrur Barzani’nin Kürdistan Parlamentosundaki sandalye dağılımına ilişkin itirazını karar bağlamak amacıyla bir kez daha toplanacak.

Başbakan Mesrur Barzani’nin avukatı Eyad Kakeyi, Kurdistan24’e yaptığı açıklamada, Federal Mahkemenin, 19 Mayıs 2024’te Başbakan Barzani’nin Kürdistan Parlamentosundaki sandalye dağılımına ilişkin itirazını karar bağlamak amacıyla bir kez daha bir araya geleceğini bildirdi.

-Başbakan Barzani’nin şikayetinin detayları

Başbakan Barzani, 6 Mayıs 2024’te Irak Bağımsız Yüksek Seçim Komisyonu Başkanı hakkında Federal Mahkemeye şikayette bulundu.

Kürdistan Bölgesi Başbakanı’nın şikayetinde, Kürdistan Bölgesi Parlamentosundaki 100 sandalyenin illere dağıtılması ile bileşenlere tahsis edilen 11 sandalyenin kaldırılmasına yönelik prosedürlere değinilmekte.

Başbakan Barzani, mahkemeden bölüştürülmenin “anayasaya aykırı” ilan edilmesini istedi.

Mahkeme, 21 Şubat 2024'te Kürdistan Parlamento Seçim Yasasına ilişkin 11 duruşmanın ertelenmesinin ardından, 6’ncı tur parlamento seçimlerini yürütme ve gözetleme görevinin Irak Bağımsız Yüksek Seçim Komisyonuna verilmesine karar verdi.

Mahkeme, Kürdistan Yurtseverler Birliği'nin (KYB) şikayeti üzerine, parlamentodaki bileşenlerin kota sandalyelerini iptal ederek 111 olan sandalye sayısını 100'e düşürülmesine karar vermişti.

Mahkemenin kararıyla, Kürdistan Bölgesi Parlamentosunda bileşenlere tahsis edilen kota sandalyeleri kaldırılmış oldu.

- Federal Mahkemenin, Başbakan Mesrur ​​Barzani'nin şikayetine yanıtı

Federal Mahkeme, 7 Mayıs 2024’te gerçekleştirdiği toplantıda, Irak Federal Mahkemesi, Kürdistan Bölgesi Başbakanı Mesrur Barzani'nin şikayeti üzerine aday listelerinin kayıt ve onay sisteminde 2’nci maddenin 2'nci fıkrası durdurma karar verdi.

Federal Mahkemenin 2’nci maddenin 2'nci fıkrasına göre Kürdistan Parlamentosu 4 seçim bölgesine bölünmüş 100 sandalyeden oluşuyor. Bu dağılıma göre Erbil 34 sandalye, Süleymaniye 38 sandalye, Duhok 25 sandalye ve Halepçe 3 sandalye olacak.

Mahkemenin kararına göre Başbakan Barzani’nin açtığı dava sonuçlanana kadar hüküm uygulanmayacak.