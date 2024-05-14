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Öğrencileri taşıyan minibüs kaza yaptı: 4 ölü

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kürdistan Kurdistan24 Kelar Kifri Kürdistan Bölgesi

HABER MERKEZİ 

Kifri-Kelar yolunda öğrencileri taşıyan minibüsün kaza yapması sonucu, 4 öğrenci hayatını kaybetti, 7 kişi de yaralandı.

Kurdistan24 muhabiri Harem Jaf’ın edindiği bilgilere göre Kelar’deki Kuzey Lisesi öğrencilerini okul gezisi kapsamında Kifri’ye taşıyan minibüs, dönüş yolunda kaza yaptı.

Kazada, 4 öğrenci yaşamını yitirirken, 7 kişi de yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Kelar’deki bir hastaneye kaldırıldı.

İstatistiklere göre Kürdistan Bölgesi'nde 2022 yılında 3 bin 706 trafik kazası meydana geldi; Kazalar sonucunda 445 kişi öldü, 7 bin 250 kişi de yaralandı.

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