Politika

Başkan Barzani, Vatikan'ın Irak Büyükelçisi Leskovar'ı kabul etti

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kürdistan Başkan Mesud Barzani Irak Vatikanın Irak Büyükelçisi Mitja Leskovar Kürdistan Bölgesi Salahaddin

HABER MERKEZİ 

Başkan Mesud Barzani, kendisiyle vedalaşmak için ziyaret gerçekleştiren Vatikan'ın Irak Büyükelçisi Başpsikopos Mitja Leskovar'ı kabul etti.

Başkan Barzani’nin Ofisinden yapılan açıklamada, Başkan Mesud Barzani’nin bugün Salahaddin’de Vatikan'ın Irak Büyükelçisi Mitja Leskovar'ı kabul ettiği belirtildi.

Açıklaya göre toplantıda Vatikan Büyükelçisi, Başkan Barzani'ye Kürdistan Bölgesi ve Irak'ta istikrarın sağlanması, bir arada yaşama kültürünün korunması ile dini ve etnik bileşenlerin haklarının savunulması konusundaki rolü nedeniyle teşekkür ederken, Papa'nın Kürdistan Bölgesi’ne gerçekleştirdiği ziyaret çerçevesinde yapılan hazırlıklar için takdirini dile getirerek, ziyareti tarihi ve önemli olarak nitelendirdi.

Mitja Leskovar, Irak'taki sorun ve zorluklara rağmen birçok alanda cesaret verici ilerlemeler kaydedildiğini, Kürdistan Bölgesi'nin özellikle de Erbil şehrinin istikrar ve ilerleme örneği olduğunu söyledi.

Görüşmede Papa'nın Kürdistan Bölgesi ve Irak ziyaretinin önemine değinen Başkan Barzani, "Halkımız bir arada yaşama kültürüyle gurur duyuyor ve bu kültürün daha da zenginleştirilmesi gerekiyor.” dedi.

Başkan Barzani, “Kürdistan farklılıklarıyla, renkleriyle güzel, bileşenlerin siyasi ve parlamenter hayatta rollerini oynamalarının önünde hiçbir engel olamaz.” ifadesini kullandı.

Irak'taki siyasi süreç ve Kürdistan Bölgesi ile Vatikan arasındaki ilişkiler de görüşmede ele alınan konular oldu.

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