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Özel bir maden ocağında göçük: Can kaybı var

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türkiye Zonguldak Maden ocağı

HABER MERKEZİ 

Zonguldak'ın Kilimli ilçesine bağlı Gelik beldesinde özel işletilen maden ocağında meydana gelen göçükte 1 işçi hayatını kaybetti, 1 işçi yaralandı.

Henüz belirlenemeyen nedenle meydana gelen göçükte, mesai arkadaşları, mahsur kalan işçiler Savaş Onur (31) ve Şenol Zurnalı'nın (42) kurtarılması için çalışma başlattı.

Göçükten çıkarılan Onur, Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaklaşık 1 saat süren çalışmanın ardından kurtarılarak aynı hastaneye götürülen Zurnalı ise yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Tedavisi süren işçi Savaş Onur'un hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

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