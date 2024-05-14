İstanbul Havalimanında operasyon: Bebek arabasından servet çıktı

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Dubai’den İstanbul'a giden İsrail uyruklu iki kişi, gizledikleri 73 kilo külçe altını Türkiye'ye sokmak isterken yakalandı.

İstanbul Havalimanı Emniyet Şube Müdürlüğü Araştırma Büro Amirliği ekipleri, 21 Nisan'da Dubai'den İstanbul'a giden M.Q. ve A.K.'yi yakın takibe aldı.

İsrail uyruklu oldukları öğrenilen yolcuların uçaktan inişi ve gümrükten çıkışları an be an güvenlik kameraları tarafından takip edildi.

Dış Hatlar Genel Yolcu kapısından çıkan İsrail uyruklu yolcular polis ekipleri tarafından durduruldu. Yolcular üst aramaları için x-ray alanına götürüldü.

X-ray kontrolünde sinyal alan polisler bebek arabasında bulunan çocuğu severken, arabanın altını kontrol etti. Kontrol esnasında bebek arabasının altına gizlenmiş çanta olduğu belirlendi.

Söz konusu çantaları açan polis, Türkiye'ye kaçak yolla sokulmak istenilen her biri 1 kilo ağırlığında olan 73 adet külçe altın tespit etti.

Altınlara polis tarafından el konulurken, M.Q ve A.K. gözaltına alındı.

Şüphelilerden A.K. hakkında sevk edildiği adli makamlarca adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, M.Q. ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.