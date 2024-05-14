Neçirvan Barzani’den Kelar’daki trafik kazasıyla ilgili başsağlığı mesajı

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Kürdistan Bölgesi Başkanı Neçirvan Barzani, Kifri-Kelar yolunda meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı diledi.

Başkan Neçirvan Barzani, Süleymaniye’nin Kifri-Kelar yolunda meydana gelen trafik kazasıyla ilgili bir başsağlığı mesajı yayımladı.

Barzani mesajında, Kifri-Kelar yolunda trafik kazası nedeniyle 4 öğrencinin vefat etmesinden duyduğu üzüntüyü dile getirerek, “Kurbanların yakınlarına ve ailelerine başsağlığı diliyor, acılarını paylaşıyorum. Hayatını kaybeden öğrencilerimize Allah'tan rahmet, ailelerine, yakınlarına ve arkadaşlarına sabır, yaralılara da acil şifalar diliyorum.” ifadelerine yer verdi.

Bugün (24 Mayıs 2024) Kelar’deki Kuzey Lisesi öğrencilerini okul gezisi kapsamında Kifri’ye taşıyan minibüs, dönüş yolunda kaza yapmıştı.

Kazada, 4 öğrenci yaşamını yitirirken, 7 kişi de yaralanmıştı. Yaralılar ambulanslarla Kelar’deki bir hastaneye kaldırılmıştı.