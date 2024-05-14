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Başbakan Barzani’den başsağlığı mesajı

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Kürdistan Bölgesi Başbakanı Mesrur Barzani
Kürdistan Bölgesi Başbakanı Mesrur Barzani
kürdistan Trafik kazası Mesrur Barzani

HABER MERKEZİ

Kürdistan Bölgesi Başbakanı Mesrur Barzani, Kifri-Kelar yolunda meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden öğrencilerin ailelerine başsağlığı diledi.

Başbakan Barzani, Süleymaniye’nin Kifri-Kelar yolunda meydana gelen trafik kazasıyla ilgili bir başsağlığı mesajı yayımladı.

Mesrur Barzani mesajında, “Kifri-Kelar yolunda bir minibüsün kaza yapması sonucu 4 öğrenicinin hayatını kaybettiği, 7’sinin de yaralandığı haberini üzüntüyle öğrendim. Ailelerine en derin başsağlığı dileklerimi iletiyor, acılarını paylaşıyorum.” ifadelerine yer verdi.

Başbakan Barzani, yaşamını yitiren öğrencilere Cenab-ı Allah'tan cennet, ailelerine, dost ve yakınlarına sabır, yaralılara da acil şifalar diledi.

Bugün (24 Mayıs 2024) Kelar’deki Kuzey Lisesi öğrencilerini okul gezisi kapsamında Kifri’ye taşıyan minibüs, dönüş yolunda kaza yapmıştı.

Kazada, 4 öğrenci yaşamını yitirirken, 7 kişi de yaralanmıştı. Yaralılar ambulanslarla Kelar’deki bir hastaneye kaldırılmıştı.

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