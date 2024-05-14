Başkan Barzani’den taziye mesajı

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Başkan Mesud Barzani, Kifri-Kelar yolunda meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden öğrencilerin ailelerine başsağlığı diledi.

Başkan Barzani, mesajında, Kelar-Kifri yolunda meydana gelen trafik kazasında çok sayıda lise öğrencisinin hayatını kaybettiği, çok sayıda öğrencinin de yaralandığı haberini büyük üzüntüyle öğrendiğini dile getirdi.

Başkan Mesud Barzani, mesajının devamında şunları kaydetti:

“Kurbanların ailelerine ve yakınlarına en derin başsağlığı dileklerimi iletiyor, acılarını paylaşıyorum. Yaşamını yitiren öğrencilere Cenab-ı Allah'tan cennet, yaralılara da acil şifalar diliyorum.”

Bugün (24 Mayıs 2024) Kelar’deki Kuzey Lisesi öğrencilerini okul gezisi kapsamında Kifri’ye taşıyan minibüs, dönüş yolunda kaza yapmıştı.

Kazada, 4 öğrenci yaşamını yitirirken, 7 kişi de yaralanmıştı. Yaralılar ambulanslarla Kelar’deki bir hastaneye kaldırılmıştı.