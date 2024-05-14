Türkmenler, kota sandalyelerinin iadesi için Federal Mahkemeye şikayette bulundu

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Türkmen Halk Partisi ve Türkmen Kalkınma Partisi liderleri ile Barış İnsani Yardım Vakfı Erbil Şubesinin başkanı, Irak Bağımsız Yüksek Seçim Komisyonu başkanı hakkında Federal Yüksek Mahkemeye kota sandalyelerinin iadesi için şikayette bulundu.

Şikayette, parlamentodaki sandalye sayısının azaltılması ve dağıtımında bileşenlerin hakları ve temsilinin dikkate alınmaması nedeniyle kararın anayasanın 49/1 maddesine aykırı olduğu belirtildi.

Bu maddenin yasal olduğu, Kürdistan Bölgesi'ndeki seçimler dahil Irak’ta esas alındığı kaydedilen şikayette, parlamentodaki sandalye sayısının azaltılması ve dağıtılmasında Türkmenlerin hakları göz ardı edilerek, anayasanın 14. ve 16. maddelerinin ihlal edildiği ifade edildi.

Şikayette ayrıca Kürdistan Parlamento seçimlerinin 6’ncı turuna ilişkin yasanın Irak kalıcı anayasasının 125. maddesine aykırı olduğu, Türkmen, Keldani ve Süryanilerin idari, siyasi, kültürel ve eğitim haklarını ihlal ettiği belirtildi.

Kürdistan Parlamento seçimlerine ilişkin kararın, demokratik sürece aykırı olup Türkmen partilerin rolünü olumsuz yönde etkileyeceği belirtilen şikayette, “Türkmenler dahil olmak üzere bileşenlerin anayasal haklarından mahrum bırakılması siyasi yaşamlarını olumsuz etkileyecek, dolayısıyla Türkmenler, kendilerine tahsis edilen beş sandalyenin iadesini ve tek daireli seçim sistemine dönülmesini talep ediyor.” denildi.

Hristiyan Koalisyonu, dün Federal Mahkemede bulundukları şikayette Ermeni, Süryani, Asuri ve Keldani Hristiyanların Kürdistan Parlamentosundaki hakları ve bileşenlerin kota sandalyelerinin iadesini talep etmişti.

Kürdistan Parlamento Seçim Yasası'nın 36. maddesine göre 5 kota sandalyesi Keldani, Asuri ve Süryanilere, 1 sandalye Ermenilere, 5 sandalye ise Türkmenlere ayrılmıştı ancak, 21 Şubat’ta Federal Mahkeme, söz konusu 11 sandalyeyi iptal etti ve sandalyelerin dört bölgeye dağıtılmasına karar verdi.