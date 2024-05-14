Hakan Fidan Ukraynalı yetkililerle görüştü

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Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ukrayna Meclis Başkanı Ruslan Stefanchuk ve Ukrayna Savunma Bakanı Rustem Umerov ile ayrı ayrı görüştü.

Dışişleri Bakanlığının, sosyal mesya platformu X hesabından yapılan paylaşımda, Hakan Fidan'ın, Ankara'da Ukrayna Meclis Başkanı Stefanchuk ile görüştüğü belirtildi.

Bakanımız @HakanFidan, Ukrayna Parlamentosu Verhovna Rada Başkanı Ruslan Stefançuk ile Ankara'da bir araya geldi. 🇹🇷🇺🇦 pic.twitter.com/QtJ3T6dv8C — T.C. Dışişleri Bakanlığı (@TC_Disisleri) May 14, 2024

Bakan Fidan ayrıca Ukrayna Savunma Bakanı Rustem Umerov ile de bir araya geldi.