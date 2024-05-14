Politika

Hakan Fidan Ukraynalı yetkililerle görüştü

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türkiye Ukrayna Türkiye hakan fidan

HABER MERKEZİ

Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ukrayna Meclis Başkanı Ruslan Stefanchuk ve Ukrayna Savunma Bakanı Rustem Umerov ile ayrı ayrı görüştü.

Dışişleri Bakanlığının, sosyal mesya platformu X hesabından yapılan paylaşımda, Hakan Fidan'ın, Ankara'da Ukrayna Meclis Başkanı Stefanchuk ile görüştüğü belirtildi.

Bakan Fidan ayrıca Ukrayna Savunma Bakanı Rustem Umerov ile de bir araya geldi.

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