Hakan Fidan Ukraynalı yetkililerle görüştü
HABER MERKEZİ
Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ukrayna Meclis Başkanı Ruslan Stefanchuk ve Ukrayna Savunma Bakanı Rustem Umerov ile ayrı ayrı görüştü.
Dışişleri Bakanlığının, sosyal mesya platformu X hesabından yapılan paylaşımda, Hakan Fidan'ın, Ankara'da Ukrayna Meclis Başkanı Stefanchuk ile görüştüğü belirtildi.
Bakanımız @HakanFidan, Ukrayna Parlamentosu Verhovna Rada Başkanı Ruslan Stefançuk ile Ankara'da bir araya geldi. 🇹🇷🇺🇦 pic.twitter.com/QtJ3T6dv8C— T.C. Dışişleri Bakanlığı (@TC_Disisleri) May 14, 2024
Bakan Fidan ayrıca Ukrayna Savunma Bakanı Rustem Umerov ile de bir araya geldi.
Bakanımız @HakanFidan, Ankara'da, Ukrayna Savunma Bakanı Rüstem Umerov ile görüştü. 🇹🇷🇺🇦 pic.twitter.com/ZoAgM0Pywu— T.C. Dışişleri Bakanlığı (@TC_Disisleri) May 14, 2024