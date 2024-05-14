Neçivan Barzani, Bağdat’ta Iraklı yetkililerle bir araya geldi

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Kürdistan Bölgesi Başkanı Neçivan Barzani, Bağdat’ta Federal Mahkeme Başkanı Casim Muhammed, Irak Yüksek Yargı Konseyi Başkanı Fayeq Zedan ve Irak Başbakanı Muhammed Şiya Sudani ile ayrı ayrı görüştü.

Neçirvan Barzani, bugün (14 Mayıs 2024) başkent Bağdat’a gerçekleştirdiği ziyaret kapsamında ilk olarak Federal Mahkeme Başkanı Casim Muhammed ile görüştü.

K24 muhabirinin edindiği bilgiye göre 30 dakika süren görüşmede Kürdistan Parlamento seçimleri ele alındı.

Kürdistan Bölgesi Başkanlığından yapılan açıklamaya göre Neçirvan Barzani Bağdat’ta Irak Yüksek Yargı Konseyi Başkanı Fayeq Zedan ile de bir araya geldi.

Neçirvan Barzani’nin, görüşmede Fayeq Zedan’nin ülkenin sorunlarının çözümündeki çabalarını ve rolünü takdir ettiği belirtildi.

Görüşmede ayrıca Neçirvan Barzani'nin Tahran ziyareti ve İran İslam Cumhuriyeti'nin lider ve üst düzey yetkilileriyle yaptığı görüşmelerin yanı sıra Erbil-Bağdat ilişkileri ile sorunların çözümü için aralarındaki görüşmelerin gidişatı da ele alındı.

Neçirvan Barzani daha sonra Irak Başbakanı Muhammed Şiya Sudani ile görüştü.

Kürdistan Bölgesi Başkanlığından yapılan açıklamada, Irak Başbakanı Sudani’nin başkent Bağdat’ta Neçivan Barzani’yi karşıladığı ifade edildi.

Görüşmede Irak ve Kürdistan Bölgesi'ndeki genel durum ve tarafların ortak sorunları hakkında görüş alışverişinde bulunan Sudani ile Barzani, federal hükümetin çalışma programı ve Irak’taki ekonomik kalkınmaya yönelik plan ve stratejileri ele aldı.

Görüşmenin bir diğer bölümünde federal hükümet ile Kürdistan Bölgesi Hükümeti arasında birçok ortak konu ele alınırken, kalıcı bir çözüme ulaşmak için her alanda diyaloğun devam etmesi gerektiği vurgulandı.

Başkan Neçirvan Barzani’nin, Sudani ile görüşmesinin ardından Kürdistan Bölgesi'ne geri dönemesi bekleniyor.