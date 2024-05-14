ABD Dışişleri Bakanlığı: Özgür ve şeffaf bir seçimin yapılmasını destekliyoruz

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ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcü Yardımcısı Vedant Patel, özgür ve şeffaf bir bir seçimin yapılmasını destekleyeceklerini vurguladı.

Sözcü Yardımcısı Patel düzenlenen basın toplantısında, Kürdistan Parlamento seçimleriyle ilgili soruya, “Tüm tarafların katılacağı özgür ve şeffaf bir seçimin yapılmasını destekliyoruz.” yanıtını verdi.

Kürdistan Demokrat Partisi (KDP) Siyasi Bürosu, 18 Mart 2024'te Irak'taki mevcut durum, Erbil-Bağdat ilişkileri, Kürdistan parlamento seçimleri ve Federal Mahkeme kararlarına ilişkin bir açıklama yayınlamıştı.

Açıklamada, "Partimizin Kürdistan Bölgesi halkının ve anayasal kurumlarının iradesi dışında anayasaya aykırı bir karar ve dayatma sistemi benimsememesini, hukuka aykırı ve anayasaya aykırı olarak yapılan seçimlere katılmamasını halkımızın ve ülkemizin menfaati olarak değerlendiriyoruz." ifadeleri kullanılmıştı.

Federal Mahkeme, 21 Şubat 2024'te Kürdistan Parlamento Seçim Yasasına ilişkin 11 duruşmanın ertelenmesinin ardından, 6’ncı tur parlamento seçimlerini yürütme ve gözetleme görevinin Irak Bağımsız Yüksek Seçim Komisyonuna verilmesine karar verdi.

Federal Mahkeme ayrıca, Kürdistan Yurtseverler Birliği'nin (KYB) şikayeti üzerine, parlamentodaki sandalye sayısının 111'den 100'e düşürülmesine karar verdi.

Mahkemenin kararıyla, Kürdistan Bölgesi Parlamentosunda bileşenlere tahsis edilen kota sandalyeleri kaldırılmış oldu.