ABD heyeti ile Peşmerge Bakanlığı yetkilileri görüştü

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Peşmerge Bakanlığı ile ABD Başkonsolosluğu Güvenlik Koordinasyon Ofisi yetkilileri bir araya gelerek, Peşmerge güçlerinin birleştirilmesine yönelik reform çabalarını ele aldı.

Peşmerge Bakanlığı Bütçe ve Programlar Genel Müdürü Twana Sadık, ABD Başkonsolosluğu Güvenlik Koordinasyonu Ofis Başkanı Albay Michael Gacheru ile Peşmerge Bakanlığı ile ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) arasındaki mutabakat zaptı kapsamındaki mali program ve planları görüştü.

Peşmerge Bakanlığından yapılan açıklamaya göre görüşmede iki taraf, aralarındaki mutabakat zaptının gündem maddelerinin uygulanmasını ve Peşmergenin farklı birlik ve güçlerinin yeniden yapılandırılması sürecindeki son çabaları ele aldı.

Ayrıca güçleri yeniden birleştirmeye yönelik reform sürecini tamamlamak için Peşmerge Bakanlığı, ABD danışma ekibi ve Kürdistan Bölgesi'ndeki uluslararası koalisyon güçleri arasındaki ilişkilerin güçlendirilmesine vurgu yapıldı.