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Meteoroloji uayrdı: Kuvvetli sağanak yağış yolda

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türkiye Meteoroloji Hava sıcaklığı

HABER MERKEZİ 

Türkiye’de birçok bölge için yer yer gök gürültülü sağanak yağış uyarısı yapılırken, mevsim normallerinin altında seyreden hava sıcaklığında ise 2-4 derece artış beklendiği açıklandı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan son değerlendirmelere göre ülke genelinin parçalı ve az bulutlu, Adana, Bartın, Kastamonu, Samsun, Diyarbakır, Batman ve Siirt çevreleri sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek.

Değerlendirmelerde hava sıcaklıklarının tüm yurtta 2-4 derece artacağı belirtildi.

ESKİŞEHİR °C, 20°C

KONYA °C, 20°C

YOZGAT °C, 17°C

SİNOP °C, 18°C

ERZURUM °C, 14°C

KARS °C, 14°C

MALATYA °C, 21°C

VAN °C, 15°C

DİYARBAKIR °C, 24°C

ANTEP °C, 24°C

SİİRT °C, 24°C

URFA °C, 26°C

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