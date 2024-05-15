Ege Denizi art arda iki deprem
HABER MERKEZİ
Ege Denizi'nde 3 dakika arayla 4,5 ve 3.7 büyüklüğünde iki deprem meydana geldiği bildirildi.
Depreme ilişkin bilgiler, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinden yapılan paylaşımda yer aldı.
Bilgiye gör, Ege Denizi İzmir Karaburun açıklarında saat 4.57'de 4,5 büyüklüğünde deprem kaydedildi.
Depremin yaklaşık 7 kilometre derinlikte meydana geldiği tespit edildi.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) May 15, 2024
Büyüklük:4.5 (Mw)
Yer:Ege Denizi - [45.60 km] Karaburun (İzmir)
Tarih:2024-05-15
Saat:04:57:55 TSİ
Enlem:38.95917 N
Boylam:26.05111 E
Derinlik:7 km
Detay:https://t.co/cHBpPWoOYe@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
AFAD’dan 3 dakika arayla yapılan başka bir açıklamada ise aynı bölgede 9.74 km derinlikte 3.7 şiddetinde ikinci depremin de yaşandığı kaydedildi.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) May 15, 2024
Büyüklük:3.7 (Ml)
Yer:Ege Denizi - [50.17 km] Karaburun (İzmir)
Tarih:2024-05-15
Saat:04:56:33 TSİ
Enlem:38.93472 N
Boylam:25.95083 E
Derinlik:9.74 km
Detay:https://t.co/LmJ8pMHgk9@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi