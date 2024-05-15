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Ege Denizi art arda iki deprem

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türkiye AFAD Deprem Ege Denizi İzmir Karaburun

HABER MERKEZİ 

Ege Denizi'nde 3 dakika arayla 4,5 ve 3.7 büyüklüğünde iki deprem meydana geldiği bildirildi.

Depreme ilişkin bilgiler, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinden yapılan paylaşımda yer aldı.

Bilgiye gör, Ege Denizi İzmir Karaburun açıklarında saat 4.57'de 4,5 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Depremin yaklaşık 7 kilometre derinlikte meydana geldiği tespit edildi.

AFAD’dan 3 dakika arayla yapılan başka bir açıklamada ise aynı bölgede 9.74 km derinlikte 3.7 şiddetinde ikinci depremin de yaşandığı kaydedildi.

 

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