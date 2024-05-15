İmdat Sabah: Haklarımızdan vazgeçmeyeceğiz

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Kürdistan Bölgesi Parlamentosu 5. dönem Milletvekili İmdat Sabah, Federal Mahkemenin Kürdistan Bölgesi'ne siyasi baskı uygulamak için bileşenlere tahsis edilen kotayı bahane ettiğini söyledi.

Kurdistan24’ün haber bültenine konuk olan İmdat Sabah, Irak Yüksek Federal Mahkemesinin bileşenlere tahsis edilen kota sandalyelerine ilişkin kararı, Kürdistan Bölgesi'ndeki bir arada yaşama ilkesi üzerinde büyük etki yarattığını belirtti.

“Haklarımızdan vazgeçmeyeceğiz.” diyen İmdat Sabah, Federal Mahkemenin Kürdistan Bölgesi'ne siyasi baskı uygulamak için bileşenlere tahsis edilen kotayı bahane ettiğini dile getirdi.

Kürdistan Bölgesi Başbakanı Mesrur ​​Barzani'nin Federal Mahkemeye sunduğu itirazı memnuniyetle karşıladıklarını aktaran İmdat Sabah, “Kürdistan Bölgesi'ndeki tüm taraflar birlik olup, bileşenlerin haklarını savunmalıdır.” dedi.

İmdat Sabah, ülkelerin Kürdistan Bölgesi'ndeki bir arada yaşamadan etkilendiğinin altını çizdi.

Türkmen Halk Partisi, Türkmen Kalkınma Partisi ile Barış İnsani Yardım Vakfı Erbil Şubesi, 14 Mayıs 2024 Salı günü Irak Bağımsız Yüksek Seçim Komisyonu başkanı hakkında Federal Mahkemeye kota sandalyelerinin iadesi için şikayette bulunmuştu.

Şikayette, parlamentodaki sandalye sayısının azaltılması ve dağıtımında bileşenlerin hakları ve temsilinin dikkate alınmaması nedeniyle kararın anayasanın 49/1 maddesine aykırı olduğu belirtilmişti.

Bu maddenin yasal olduğu, Kürdistan Bölgesi'ndeki seçimler dahil Irak’ta esas alındığı kaydedilen şikayette, parlamentodaki sandalye sayısının azaltılması ve dağıtılmasında Türkmenlerin hakları göz ardı edilerek, anayasanın 14. ve 16. maddelerinin ihlal edildiği ifade edilmişti.

Şikayette ayrıca Kürdistan Parlamento seçimlerinin 6’ncı turuna ilişkin yasanın Irak kalıcı anayasasının 125. maddesine aykırı olduğu, Türkmen, Keldani ve Süryanilerin idari, siyasi, kültürel ve eğitim haklarını ihlal ettiği aktarılmıştı.

Kürdistan Parlamento seçimlerine ilişkin kararın, demokratik sürece aykırı olup Türkmen partilerin rolünü olumsuz yönde etkileyeceği bildirilen şikayette, “Türkmenler dahil olmak üzere bileşenlerin anayasal haklarından mahrum bırakılması siyasi yaşamlarını olumsuz etkileyecek, dolayısıyla Türkmenler, kendilerine tahsis edilen beş sandalyenin iadesini ve tek daireli seçim sistemine dönülmesini talep ediyor.” denilmişti.