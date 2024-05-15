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Başbakan Barzani: Kürdistan Öğretmenler Birliğinin parlak bir geçmişi var

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kürdistan Kürdistan Bölgesi Kürdistan Öğretmenler Birliği öğretmen eğitim

HABER MERKEZİ 

Kürdistan Bölgesi Başbakanı Mesrur Barzani, “Kürdistan'daki öğretmenlerin nesillerimizin eğitimindeki önemli rolüne saygı duyuyor ve takdir ediyoruz.” dedi.

Başbakan Mesrur Barzani, Kürdistan Öğretmenler Birliğinin kuruluşunun 62’inci yıldönümü dolayısıyla 15 Mayıs 2024’te yayınladığı mesajda, birlik yönetimi ile tüm Kürdistan öğretmenlerini kutlayarak çalışmalarında başarılar diledi.

Kürdistan Öğretmenler Birliğinin zor bir dönemde kurulduğunu belirten Başbakan Barzani, “kuruluşun örgütsel ve mesleki mücadelesi, Kürdistan öğretmenlerinin hak ve taleplerini savunması ve Kürdistan halkının meşru haklarını savunması açısından parlak bir geçmişi olduğunu” vurguladı.

Başbakan Barzani, Kürdistan öğretmenlerinin vatansever düşünceyi geliştirme, nesillere doğru ve yenilikçi bir eğitim verme, Kürdistan'ı sevdirme, Kürdistan Bölgesi'nin ulusal kazanımlarını ve anayasal yapısını savunma konusundaki görevlerine devam etmeleri temennisinde bulundu.

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