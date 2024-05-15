Politika

DEM Parti'ye operasyon: Onlarca kişi gözaltına alındı

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DEM Parti
DEM Parti
türkiye DEM Parti İstanbul

HABER MERKEZİ 

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) İstanbul’da yapılan ev baskınlarında aralarında parti yöneticilerinin onlarca kişinin gözaltına alındığını duyurdu.

DEM Parti İstanbul şubesinin sosyal medya platformu X hesabından yapılan paylaşımda, şu ifadelere yer verildi:

“İstanbul'da sabah saatlerinde PM, il, ilçe yöneticilerimiz, çalışan ve üyelerimizin de aralarında bulunduğu onlarca arkadaşımız evlerine yapılan polis baskınıyla gözaltına alındı. Siyasi kırım operasyonlarıyla diz çöktürmek isteyen iktidar karşısında mücadeleyi büyütmeye, AKP-MHP iktidarına kaybettirmeye devam edeceğiz!”

Gazete Duvar’da yer alan haberde, “gözaltıların Van protestolarına katılım gerekçe gösterilerek gerçekleştiği öğrenildiği” belirtildi.

 

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