Ekonomi

Türk iş heyeti "ilişkileri güçlendirmek" için Duhok'ta

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kürdistan Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri Duhok Türkiye ticaret ekonomi

HABER MERKEZİ 

Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birliklerinden bir heyet, Duhok Ticaret ve Sanayi Odasına ziyaret gerçekleştirdi.

Celal Kadooğlu başkanlığındaki Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri heyeti, Duhok Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Şukri Cemil tarafından karşılandı.

Gerçekleştirilen görüşmenin ardından, Celal Kadooğlu ve Şukri Cemil ortak basın toplantısı düzenledi.

Şukri Cemil, “Bugünkü görüşmelerimizde bazı önemli konulara odaklandık; Bunlar arasında yatırım, Kürdistan Bölgesi'nin ekonomik altyapısının güçlendirilmesi ve daha birçok konu yer aldı.” dedi.

Türk iş adamlarından Duhok'ta yatırım yapmalarını ve fabrika kurmaları talebinde bulunduklarını aktaran Cemil, “Ayrıca ilimizdeki işletmelerle iş ilişkilerini geliştirmelerini istedik, elbette bu her iki tarafın da yararına olacaktır." diye konuştu.

Şukri Cemil’in açıklamasına göre Kürdistan Bölgesi Hükümeti, yatırımcıların Kürdistan Bölgesi'nin ekonomik altyapısını güçlendirmek için yatırım yapmalarını ve çalışmalarını çok daha kolaylaştırdı.

Duhok Ticaret ve Sanayi Odasına gerçekleştirdikleri ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Kadooğlu, "Kendimizi evimizde gibi hissediyoruz. Duhok Ticaret ve Sanayi Odası'nın yeni yönetim kurulu seçimini kutlamak ve ekonomik ilişkileri geliştirmek için geldik. Ardından Duhok Valisi ile görüşeceğiz.” ifadelerini kullandı.

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