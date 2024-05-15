Heyet değişti ancak Kavala'nın başvurusu yine reddedildi

HABER MERKEZİ

Gezi Davasında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına mahkum edilen Osman Kavala'nın yeniden yargılama talebini incelemek için oluşturulan yeni heyet, başvuruyu oy birliğiyle reddetti.

Gezi Davasında ağırlaştırılmış müebbet cezasına mahkum edilen, hukuki durumu son günlerde sıkça tartışılan Osman Kavala'nın “yargılanmanın yenilenmesi” talebi, İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından oybirliğiyle reddedildi.

Gezi Davasında yeniden yargılama talebini değerlendirecek heyet dün değişmişti. Bir önceki heyet de yeniden yargılama talebini reddetmişti.

Osman Kavala'nın avukatı Hilal Zengin, Osman Kavala için üçüncü kez yeniden yargılama talebinde bulunurken Gezi Parkı yargılamasının karar heyetinde yer alan başkan ve üyelerin yeniden yargılama talebine bakacak mahkeme heyetinde yer almaması talebinde bulunmuştu.

İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi 9 Mayıs'ta bu talebi kabul etti ve yeni bir heyet oluşturulmasına karar verdi.

Avukatları aracılığıyla açıklama yapan Kavala, "Anayasa Mahkemesi ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin kararları sadece başvuranların değil her yurttaşın adalet talep etme hakkıyla doğrudan ilgilidir. Adalet herkes için gereklidir. Davaların yeniden görülmesi saygının gereğidir." ifadelerini kullanmıştı.

Kavala'nın, karara itiraz hakkı bulunuyor.