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Başbakan Barzani, Şeyh Baz Yaşlı Bakım Merkezinin açılışın yaptı

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kürdistan Kürdistan Bölgesi Başbakan Mesrur Barzani Şeyh Baz Yaşlı Bakım Merkezi

HABER MERKEZİ 

Kürdistan Bölgesi Başbakanı Mesrur Barzani, Şeyh Baz Yaşlı Bakım Merkezinin açılışında, yaşlılara saygı gösterilmesi ve onlarla ilgilenilmesi gerektiğini belirtti.

Başbakan Mesrur Barzani, bugün (15 Mayıs 2024) Erbil’de Kar Group CEO'su Kürt iş insanı Şeyh Baz Kerim'e ait olan Şeyh Baz Yaşlı Bakım Merkezinin açılışını gerçekleştirdi.

Merkezin tamamını gezen Başbakan Barzani, çok sayıda yaşlının bulunduğu ortamda yaptığı konuşmasında, son derece gelişmiş ve modern bir şekilde inşa edilen bu merkez için Şeyh Baz'a teşekkür etti.

Başbakan, yatırımcıları ve bağışçılara Kürdistan vatandaşlarına hizmet verecek benzer merkezler inşa etmeleri yönünde çağrı yaptı.

Yaşlılara saygı ve ilgi gösterilmesi çağrısında da bulunan Başbakan, yardıma ihtiyacı olan yaşlılar için bu tür merkezlerin bulunduğunu da dile getirdi.

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