Başbakan, Serbaz Berzinci'nin İngiltere'deki çalışmalarına övgüde bulundu

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Kürdistan Bölgesi Başbakanı Mesrur Barzani, Londra'daki Lambeth Kent Konseyi üyesi Serbaz Berzinci’yi kabul etti.

Kürdistan Bölgesi Hükümetinden yapılan açıklamada, Mesrur Barzani’nin bugün (15 Mayıs 2024) Londra'daki Lambeth Kent Konseyi üyesi Berzinci’yi kabul ettiği belirtildi.

İngiltere'nin Erbil Başkonsolosu James Goldman’ın da hazır bulunduğu toplantıda Başbakan Barzani’nin, Serbaz Berzinci'yi İngiltere'deki çalışmaları ve faaliyetlerinden dolayı tebrik ederek, görevlerinde başarılar dilediği aktarıldı.

Açıklamaya göre Başbakan Barzani, "Kürt diasporasının yaşadıkları ülkelerde güzelliğin ve başarının örneği olması gerektiğini” vurguladı.

Serbaz Berzinci’nin de Kürdistan Bölgesi ile İngiltere arasındaki ilişkilerin geliştirilmesi için çalışmaya hazır olduğunu ifade ettiği bilgisine de yer verildi.