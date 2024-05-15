Eğitim Bakanı: Germiyan'daki kazada yaralanan öğrenciler için ne gerekiyorsa yapılacak

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Kürdistan Bölgesi Eğitim Bakanı Alan Heme Said, Başbakan Mesrur Barzani’yi temsilen Germiyan’daki trafik kazası kurbanlarının taziye merasimine katılarak, hükümetin yaralı öğrencilerin tedavisini üstlenmeye hazır olduğunu bir kez daha teyit etti.

Bakan Alan Heme Said, bugün (15 Mayıs 2024) Kürdistan Bölgesi Başbakanı Barzani adına, Kifri-Kelar yolu üzerinde yaşanan trafik kazasında hayatını kaybeden öğrencilerin taziye merasimine katılmasının ardından, hastanedeki yaralı öğrencileri ziyaret etti.

Ziyaretimin ardından Kelar’de basın toplantısı düzenleyen Eğitim Bakanı, “Başbakan, bize öğrencilerin tedavisi için ne gerekiyorsa yapılması talimatını verdi. Kendisi dünden beri bu konu için bizimle iletişim halinde." dedi.

Germiyan Milli Eğitim Genel Müdürlüğüne kazayla ilgili ciddi bir araştırma yapılması talimatı verildiğini aktaran Bakan, hükümetteki ilgili tarafların üzerine düşeni yapacağını dile getirdi.

Dün (14 Mayıs 2024), Kelar’deki Kuzey Lisesi öğrencilerini okul gezisi kapsamında Kifri’ye taşıyan minibüs, dönüş yolunda kaza yapmıştı.

Germiyan Bağımsız İdaresi Müdürü Celal Şex Nuri yaptığı açıklamada, trajik olayın kurbanları için idare genelinde üç gün yas ilan edildiğini duyurmuştu.

Kazada, 4 öğrenci yaşamını yitirirken, 7 kişi de yaralanmıştı. Yaralılar ambulanslarla Kelar’deki bir hastaneye kaldırılmıştı.