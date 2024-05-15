Fransa’nın Erbil Başkonsolosu Erbil Sanayi Odasını ziyaret etti

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Erbil Sanayi ve Ticaret Odası Başkanı Geylan Haci Sayid, ülkelerle ekonomik ilişkileri yenilemeye çalıştıklarını belirtirken, eylül ayında Fransa'da düzenlenecek en büyük ekonomik formlardan birine katılacaklarını söyledi.

Kurdistan24’e konuşan Geylan Haci Sayid, dört aydır Erbil Ticaret ve Sanayi Odasında yeni personel ekini olarak çalıştıklarını, bu nedenle ülkelerin tüm ticaret odaları ile ilişkilerini yenilemek için adım attıklarını bildirdi.

Fransa ile güçlü ilişkileri sahip olduklarını bu nedenle de bugün Fransa’nın Erbil Başkonsolosu Yann Braem ile bir araya geldiklerini kaydeden Erbil Sanayi ve Ticaret Odası Başkanı, “Ekonomik olarak ilişkilerimizi güçlendirmek istiyoruz, dolayısıyla Fransa ile ekonomik ve ticari ilişkilerimiz var ama bunlar yeterli olmayabilir.” dedi.

“Önümüzdeki iki ay içinde Paris'te büyük bir sergi açılacağını, Kürdistan Bölgesi'ne özel bir yer tahsis edildiğini söylediler.” diyen Geylan Haci Sayid, “Kürdistan Bölgesi'nin davet edildiği en büyük ekonomik forumlardan biri bu yıl eylül ayında Fransa'da açılacak. Forma ekonomik bir heyetle katılacağız.” ifadesini kullandı.

Yann Braem’in, yakın gelecekte Fransız işadamları ile girişimcilerden oluşan büyük bir heyetin Irak ve başta Erbil olmak üzere Kürdistan Bölgesi'ni ziyaret edeceğini kendilerine ilettiğini dile getiren Geylan Haci Sayid, dolayısıyla bu ilişkileri genişletmeye çalıştıklarını vuruladı.