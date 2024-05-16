Başbakan Barzani: Bileşenlerin haklarını korumaya kararlıyız

HABER MERKEZİ

Başbakan Mesrur ​​Barzani, Kürdistan Bölgesi Hükümetinin bileşenlerin haklarını koruma konusundaki kararlılığını yineleyerek, bileşenlerin barış içinde birlikte yaşam kültürünün geliştirilmesine vurgu yaptı.

Başbakan Barzani, bugün (15 Mayıs 2024) görevinin sona ermesi dolayısıyla kendisini ziyaret eden Vatikan'ın Irak Büyükelçisi Mitja Leskovar'ı kabul etti.

Kürdistan Bölgesi Hükümeti tarafından yapılan açıklamaya göre hükümetin başta bölgedeki Hristiyanlar olmak üzere tüm bileşenlerin haklarını koruma ve savunmadaki rolüne övgüde bulunan Vatikan Büyükelçisi Leskovar, hükümetin ilgili taraflarına, görevini yerine getirmesinde kendisine yardımcı oldukları için teşekkür etti.

Başbakan Mesrur ​​Barzani de bileşenlerin barış içinde birlikte yaşam kültürünün geliştirilmesine vurgu yaparak, Kürdistan Bölgesi Hükümetinin bileşenlerin haklarını koruma konusundaki kararlılığını yineledi.

Başbakan Barzani, ayrıca Leskovar'a ikili ilişkileri güçlendirme çabalarından dolayı teşekkür etti ve yeni görevinde başarılar diledi.