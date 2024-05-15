Başkan Barzani, Serbaz Berzinci'yi kabul etti

HABER MERKEZİ

Başkan Mesud Barzani, Kürt halkına karşı işlenen suçların soykırım olarak tanınması sürecine önem verilmesi gerektiğini belirterek, “Fırsat verilirse Kürt bireyi yeteneklerini kanıtlayabilir.” dedi.

Başkan Mesud Barzani, bugün (15 Mayıs 2024) Salahaddin’de, Londra'daki Lambeth Kent Konseyi üyesi Serbaz Berzinci’yi kabul etti.

Başkan Barzani’nin Ofisinden yapılan açıklamaya göre toplantıda, yurtdışındaki Kürt diasporasının rolünün ve katılımının önemi özellikle de İngiltere’deki Kürt diasporasının rolü ve bu ülkenin ileri deneyiminin Kürdistan Bölgesi’ne aktarılmasına yönelik destek ve yardımları konusunda görüş alışverişinde bulunuldu.

Toplantıda ayrıca, Kürdistan Bölgesi ile İngiltere arasında daha fazla kültürel, bilimsel, siyasi, ticari ve teknolojik alışveriş için koordinasyonun altının çizildiği kaydedildi.

Görüşmede Serbaz Berzinci, Başkan Barzani'ye, Kürdistan Bölgesi ile İngiltere arasındaki ilişkilerin daha da iyileştirilmesi ve geliştirilmesi, Kürdistan'da ve diasporada Kürt halkının meşru davasının desteklenmesi için her türlü çabayı göstereceğini söyledi.

Başkan Barzani de Serbaz Berzinci'ye yurtdışındaki halkına verdiği hizmetlerden, Halepçe ve Enfal anıtlarının Birleşik Krallık'taki resmi merkezlerde resmi olarak anılması ve açılması yönündeki çabalarından dolayı teşekkür etti.

Fırsat verilirse Kürt bireyinin yeteneklerini kanıtlayabileceğini ifade eden Başkan Barzani, Berzinci’ye başarılar dileyerek Enfal, Halepçe'ye yönelik kimyasal saldırı, Feyli ve Barzanilere karşı işlenen suçların soykırım olarak tanınması sürecine önem verilmesi gerektiğini vurguladı.