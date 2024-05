Başbakan Barzani, bağışçılara ve yatırımcılara desteğini yineledi

HABER MERKEZİ

Başbakan Mesrur ​​Barzani, Kürdistan Bölgesi Hükümetinin bağışçılara ve yatırımcılara desteğini yineledi.

Başbakan Barzani, bugün (15 Mayıs 2024) sosyal medya platformu X hesabından paylaştığı mesajında, "Şeyh Baz Yaşlı Bakım Merkezinin açılışını gerçekleştirdim. Merkezin modern bir şekilde inşa edilmesine sevindim.” ifadelerini kullandı.

Mesrur Barzani mesajının devamında, “Bu tür yerlerin daha fazla açılmasını temenni ediyorum. Kürdistan Bölgesi Hükümeti vatandaşlarımıza bu tür hizmetlerin sağlanmasında tüm hayırseveri ve yatırımcıları destekleyecek." dedi.

Visited the Sheikh Baz Elderly Care Center in Erbil today.



We will support more care centers across the region.



The KRG appreciates investors who continue to give back to our communities. pic.twitter.com/VWN5OMFUYe