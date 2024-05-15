Politika

Başbakan Barzani, bağışçılara ve yatırımcılara desteğini yineledi

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kürdistan Mesrur Barzani Kürdistan Bölgesi Hükümeti

HABER MERKEZİ

Başbakan Mesrur ​​Barzani, Kürdistan Bölgesi Hükümetinin bağışçılara ve yatırımcılara desteğini yineledi.

Başbakan Barzani, bugün (15 Mayıs 2024) sosyal medya platformu X hesabından paylaştığı mesajında, "Şeyh Baz Yaşlı Bakım Merkezinin açılışını gerçekleştirdim. Merkezin modern bir şekilde inşa edilmesine sevindim.” ifadelerini kullandı.

Mesrur Barzani mesajının devamında, “Bu tür yerlerin daha fazla açılmasını temenni ediyorum. Kürdistan Bölgesi Hükümeti vatandaşlarımıza bu tür hizmetlerin sağlanmasında tüm hayırseveri ve yatırımcıları destekleyecek." dedi.

Başbakan Mesrur Barzani, bugün (15 Mayıs 2024) Erbil’de Kar Group CEO'su Kürt iş insanı Şeyh Baz Kerim'e ait olan Şeyh Baz Yaşlı Bakım Merkezinin açılışını gerçekleştirmişti.

Merkezin tamamını gezen Başbakan Barzani, çok sayıda yaşlının bulunduğu ortamda yaptığı konuşmasında, son derece gelişmiş ve modern bir şekilde inşa edilen bu merkez için Şeyh Baz'a teşekkür etmişti.

Başbakan, yatırımcıları ve bağışçılara Kürdistan vatandaşlarına hizmet verecek benzer merkezler inşa etmeleri yönünde çağrı yapmıştı.

Yaşlılara saygı ve ilgi gösterilmesi çağrısında da bulunan Başbakan, yardıma ihtiyacı olan yaşlılar için bu tür merkezlerin bulunduğunu da dile getirmişti.

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