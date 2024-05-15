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Slovakya Başbakanı'na silahlı saldırı: Hayati tehlikesi var

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Slovakya Başbakanı Robert Fico
Slovakya Başbakanı Robert Fico
avrupa Slovakya silahlı saldırı

HABER MERKEZİ

Slovakya Başbakanı Robert Fico silahlı saldırıda yaralandı ve hastaneye kaldırıldı.

Ülkenin Trencin bölgesinde yer alan Handlova kasabasında düzenlenen Bakanlar Kurulu toplantısı sonrasında, binaya silahla ateş açıldı.

Saldırıda yaralanan Robert Fico yakındaki bir hastaneye sevk edildi.

Saldırgan yakalanarak gözaltına alınırken, saldırının nedeni araştırılıyor.

Slovakya Başbakanı Robert Fico’nun sosyal medya platformu Facebook resmi hesabından yapılan açıklamada, “Fico bugün suikasta uğradı. Birçok kez vuruldu ve şu anda hayati tehlikesi bulunuyor. Şu anda helikopterle Banska Bystrica'ya naklediliyor çünkü Bratislava'ya (başkent) ulaşması acil müdahale gereği çok uzun sürecek. Önümüzdeki birkaç saatte durumu netleşecek.” ifadelerine yer verdildi.

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