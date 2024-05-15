Politika

Erdoğan’dan İsrail çıkışı: Durdurulmazsa gözlerini Anadolu’ya dikecek

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Recep Tayyip Erdoğan
Recep Tayyip Erdoğan
türkiye İsrail Hamas Recep Tayyip Erdoğan Gazze Şeridi

HABER MERKEZİ

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İsrail'i sert sözlerle eleştirerek, "durdurulmazsa gözlerini Anadolu’ya dikeceğini" söyledi.

Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Genel Başkanı Erdoğan, partisinin grup toplantısında konuştu.

Erdoğan konuşmasında İsrail'e sert sözlerle yüklenerek, “Sanmayın ki İsrail Gazze'de duracak. Sanmayın ki Ramallah güvenlik içinde olacak. Bu azgın devlet, bu terör devleti, eğer durdurulmazsa 'vadedilmiş topraklar' hezeyanıyla gözünü er ya da geç Anadolu'ya dikecek.” dedi.

“Hem kendi topraklarının istiklali için savaşan hem de Anadolu'yu savunan Hamas'ın yanında durmaya devam edeceğiz” diyen Recep Tayyip Erdoğan, şunları kaydetti:

“İsrail, Gazze'de sadece Filistinlilere saldırmıyor; bize saldırıyor bize. Hamas, Gazze'de, Anadolu'nun ileri hat savunmasını yapıyor. Ruhunu, aklını ve vicdanını siyonist katillere kiraya verenlere asla itibar etmeyeceğiz.”

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