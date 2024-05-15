Ekonomi

Jan Braim: Fransa-Kürdistan Bölgesi ticari ilişkileri geliştireceğiz

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Fransa'nın Erbil Başkonsolosu Jan Braim
Fransa'nın Erbil Başkonsolosu Jan Braim
kürdistan Fransa Kürdistan Bölgesi ticaret Jan Braim

HABER MERKEZİ

Fransa'nın Erbil Başkonsolosu Jan Braim, Paris ve Erbil arasındaki siyasi ilişkilerin çok güçlü olduğunu belirterek, Fransız iş adamlarının Kürdistan Bölgesi'ndeki izlerini artırmak istediklerini söyledi.

Fransa Başkonsolosu, K24’e yaptığı açıklamada, “Burada bulunmaktan, Erbil Ticaret Odasını ziyaret etmekten ve odanın başkanı ve üyeleriyle tanışmaktan çok memnun oldum. Birlikte yapacağımız çok iş var.” dedi.

Braim, Fransa ile Kürdistan Bölgesi arasındaki ticari ilişkileri geliştirmeye kararlı olduğunu belirterek, “Bunun için Kürdistan Bölgesi'ndeki özel sektörün ön planda olması gerekiyor.” ifadesini kullandı.

Paris ve Erbil arasındaki siyasi ilişkilerin çok güçlü olduğuna işaret eden Fransa Başkonsolosu, “Fransız iş adamlarının Kürdistan Bölgesi'ndeki izlerini artırmak istiyoruz.” dedi.

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