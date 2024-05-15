K24 sponsorluğunda Zaho’da Şal û Şepik Festivali düzenleniyor

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K24’ün medya sponsorluğunda Zaho’daki Delal Köprüsü’nde Şal û Şepik Festivali düzenleniyor.

Bu yıl ikincisini düzenlenen festivalde Kürdistan'ın farklı yörelerine ait çeşitli geleneksel Kürt kıyafetleri sergilenecek.

"Vatan anadır, kültür ise kimlik" sloganıyla başlayan festivale Kürdistan'ın dört bir yanından ve Kürdistan Bölgesi'ndeki yabancı konsolosluklardan konuklar katılacak.

Festivale katılan Botan Xeyat, K24’e yaptığı açıklamada, geçen yıl da festivale katılabildiğini söyledi.

Böyle festivallere daha çok önem verilmesi gerektiğini kaydeden Xeyat, “Bu yılki festival, çok daha kapsamlı ve ilgi çekicidir. Bu tür festivaller milli kültürün gücünü yansıtıyor. Geleneksel kıyafetlerimizi nesillere ve yabancı konuklara tanıtacak bir vesile olacak.” diye konuştu.