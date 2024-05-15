Politika

ABD'li Bakan Yardımcısı Pyatt ile Sudani petrol ihracatını görüştü

Geoffrey R. Pyatt’ın Erbil’i de ziyaret edeceği belirtildi
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ABD Dışişleri Bakanlığı logosu
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Irak ABD Geoffrey R Pyatt Irak Muhammed Şiya Sudani Kürdistan Bölgesi Petrol ihracatı

HABER MERKEZİ

ABD Enerjiden Sorumlu Dışişleri Bakan Yardımcısı Geoffrey R. Pyatt’ın, Bağdat'ta Irak Başbakanı Muhammed Şiya Sudani ile petrol ihracatının yeniden başlatılmasını görüştüğü bildirildi.

ABD Dışişleri Bakanlığından bugün (15 Mayıs 2024) yapılan açıklamada, Bakan Yardımcısı Pyatt’ın Irak Başbakanı Sudani ile Kürdistan Bölgesi petrolünün Ceyhan Limanı üzerinden yeniden başlatılmasının önemini görüştüğü belirtildi.

Geoffrey R. Pyatt’ın Erbil'i de ziyaret edeceği belirtilen açıklamada, hükümet yetkilileriyle yabancı yatırımcıları çekme ve petrol ihracatına yeniden başlamanın önemini görüşeceği duyuruldu.

Kürdistan Bölgesi doğal gazının Irak'ın enerji alanında bağımsız hale gelebilmesi için önemli olduğu kaydedilen açıklamada, “Kürdistan petrolü, Rusya'nın Avrupa'ya petrol ihracatının azaltılmasına yardımcı olacak.” denildi.

ABD’nin Irak Büyükelçisi Alina Romanowski, Pyatt’ın Bağdat ziyaretine ilişkin sosyal medya platformu X hesabından yaptığı açıklamada, ABD'li yetkilinin Bağdat ziyaretindeki amacının enerji alanında Washington ile Bağdat arasındaki iş birliğini güçlendirmesi olduğunu ifade etmişti.

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