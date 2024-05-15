Politika

Kerkük'te DAİŞ Irak ordusuna saldırdı: Ölü ve yaralılar var

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Kerkük'te DAİŞ Irak ordusuna saldırdı
Kerkük'te DAİŞ Irak ordusuna saldırdı
Irak ırak ordusu Haşdi Şabi DAİŞ Kerkük

HABER MERKEZİ

Terör örgütü DAİŞ mensuplarının, Kerkük’te Irak ordusunu hedef aldığı, saldırıda 1 askerin yaşamını yitirdiği, 2 askerin de yaralandığı bildirildi.

K24 muhabiri Dilan Barzan'ın aktardığı bilgilere göre DAİŞ mensuplarının Kerkük’ün Dubiz ilçesinin sınırlarındaki Alawe Mahmud köyüne düzenlediği saldırıda 1 asker yaşamını yitirdi, 2 asker de yaralandı.

Güvenlik güçlerinin inceleme yapmak üzere olay yerine sevk edildiği belirtildi.

Dün (14 Mayıs 2024) DAİŞ mensupları Diyala ve Salahaddin vilayetlerinde Irak ordusuna ve Haşdi Şabi'ye saldırmıştı. Saldırılarda biri subay olmak üzere 4 asker yaşamını yitirirken, 8 asker de yaralanmıştı.

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