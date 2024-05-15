Hakan Fidan: “Irak ve Suriye'de bazı yerler işgal edilmiş durumda”

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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Türkiye’nin Erbil yönetimiyle geliştirdiği terörle mücadele anlayışını Bağdat'la da geliştirdiğini belirterek, “Terör örgüte yönelik hangi adımı attıkları bizim için önemli.” dedi.

Fidan, konuk olduğu televizyon programında gündeme dair değerlendirmelerde bulundu.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Erbil ve Bağdat ziyaretlerini değerlendiren Fidan, “Irak ziyareti önemliydi. Irak'la ilişkilerimiz önemli. Irak son 20 yıldır sancılı bir süreç geçirdi. Terör örgütünün işine gelen bir hal vardı. Operasyonlar süreklilik arz etmeye başladı. Bizim hiçbir ülkenin toprağında gözümüz yok. Biz kendi ülkemize sahibiz. Egemenliğimizi sonuna kadar uyguluyoruz. PKK bu ülkede 1 santimetre toprağı kontrol edemezken, Irak'ta Suriye'de birçok bölgeyi işgal etmiş durumda.” dedi.

Terörün, Irak'ın gelişmesini engellediğini belirten Hakan Fidan, “Irak'la terörle mücadelede bizim geliştirdiğimiz bir mesafe söz konusu. Irak'ın petrolü, kaynakları var ama Irak temel enerji sorununu, su, sağlık, altyapı sorunlarını çözemiyor. Silahlı grupların cirit attığı bir ülkede bunların düzelmesi mümkün değil. Bizimle beraberseniz birlikte terör örgütlerini yok edelim dedik.” ifadelerini kullandı.

Türkiye’nin Erbil yönetimiyle geliştirdiği terörle mücadele anlayışını Bağdat'la da geliştirdiğini kaydeden Dışişleri Bakanı Fidan, “Bizim için önemli olan örgüte yönelik hangi adımı attıkları. Türkiye büyük bir ülke, son 20 yılda altyapı sorununu bitirmiş. Artık bu kadar kan, gözyaşı ve savaşın durması lazım. Bunun için de planlı projelere gitmemiz lazım. Coğrafyanın kaynakları müsait. İnsanlar da bunu istiyor. Bunu yaparken de biz ne komşularımız tarafından yanlış anlaşılmak istiyoruz, ne onlarla çatışmak istiyoruz.” diye konuştu.