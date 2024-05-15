Sefin Dizeyi: Komşu ülkelerle her zaman dostluk kurmaya çalıştık

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Dış İlişkiler Ofisi Başkanı Sefin Dizeyi, Kürdistan Bölgesi'nin her zaman komşu ülkelerle dostluk kurmaya çalıştığını söyledi.

Dizeyi, 15 Mayıs 2024 Çarşamba günü düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Dış İlişkiler Ofisi Başkanı Dizeyi, Kürdistan Bölgesi Başkanı Neçirvan Barzani’nin İran’a gerçekleştirdiği ziyaretinin üst düzeyli olduğunu belirterek, “Sorunların ve anlaşmazlıkların diyalog yoluyla çözüleceğini umuyoruz.”

Sefin Dizeyi, Kürdistan Bölgesi'nin her zaman komşu ülkelerle dostluk kurmaya çalıştığını sözlerine ekledi.

Kürdistan Bölgesi Başkanı Neçirvan Barzani, 5 Mayıs 2024’te İran İslam Cumhuriyeti'nin resmi daveti üzerine başkent Tahran'a ziyaret gerçekleştirmişti.

Neçirvan Barzani’ye, başkan yardımcıları Mustafa Seyid Kadir ile Cafer Şeyh Mustafa, İçişleri Bakanı Reber Ahmed’in de aralarında bulunduğu kalabalık bir heyet eşlik etmişti.

Başkan Neçirvan Barzani, ziyaret kapsamında İran İslam Cumhuriyeti'nin üst düzey yetkilileriyle bir araya gelerek, bölgedeki son gelişmelerin yanı sıra İran-Irak ve Kürdistan Bölgesi arasındaki ilişkilerin geliştirilmesi ve iş birliğini ele almıştı.