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Emekli polis, kurşun yağdırdı: Ölü ve yaralı var

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türkiye Ankara silahlı saldırı

HABER MERKEZİ 

Ankara'da emekli polis Mehmet Yılmaz, borç-alacak nedeniyle tartıştığı müteahhit Kerem Kaya'yı sokak ortasında tabancayla vurarak öldürüp, Erkan Yıldız'ı da yaraladı.

Olay, Ankara’nın Etimesgut ilçesine bağlı Topçu Mahallesi'nde saat 16.00 sıralarında meydana geldi.

İddiaya göre arsa sahibi emekli polis Mehmet Yılmaz ile müteahhit Kerem Kaya arasında borç-alacak nedeniyle dün akşam saatlerinde tartışma çıktı. Bugün ise Mehmet Yılmaz, yanında götürdüğü tabancayla müteahhit Kerem Kaya ve Erkan Yıldız’a sokak ortasında ateş açtı.

Kerem Kaya başından vurulurken, omzundan vurulan Erkan Yıldız ise sokakta bulunan markete sığındı.

Olay yerine giden sağlık ekiplerince yapılan kontrolde müteahhit Kerem Kaya’nın yaşamını yitirdiği belirlenirken, markete sığınan yaralı Erkan Yıldız ise hastaneye kaldırılarak, tedaviye alındı.

Şüpheli Mehmet Yılmaz, olay yerine giden polislere teslim olurken, başlatılan soruşturma dasürdürülüyor.

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