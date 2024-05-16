Politika

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı atama kararı Resmi Gazete'de

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Yargıtay
Yargıtay
türkiye Recep Tayyip Erdoğan Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı Resmi Gazete

HABER MERKEZİ 

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı görevine Muhsin Şentürk'ü seçti.

Cumhurbaşkanlığı tarafından Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı görevine Muhsin Şentürk’ün seçilmesine dair karar Resmi Gazete’de yayımlandı.

Resmi Gazete’de yayımlanan karara göre Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına, Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 154’üncü ve 2 bin 797 sayılı Yargıtay Kanunu’nun 30 ve 32’nci maddeleri gereğince, Yargıtay Büyük Genel Kurulunca gösterilen adaylar arasından Yargıtay Daire Başkanı Muhsin Şentürk seçildi.

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