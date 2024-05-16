Hatay merkezli 7 ilde operasyon: Onlarca şüpheli gözaltında

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Hatay merkezli 7 ilde düzenlenen operasyonlarda, bir organize suç örgütü çökertildi, aralarında elebaşlarının da olduğu 51 şüpheli gözaltına alındı.

Türkiye İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, yeni operasyonun detaylarını sosyal medya platformu X üzerinden duyurdu.

Hatay merkezli 7 ilde jandarma tarafından düzenlenen “Mahzen-47” operasyonlarında, elebaşılığını İsmail Azar ve Hamza Mutlu’nun yaptığı “organize suç örgütünün” çökertildiğini belirten Bakan Yerlikaya, operasyonlarda 51 şüphelinin yakalandığını aktardı.

Bakan Yerlikaya, “operasyonda ruhsatsız tabancalar ile suçta kullanıldığı değerlendirilen çok sayıda vekaletname, reçete, dekont ve senet” ele geçirildiğini bildirdi.

Açıklamasının devamında Ali Yerlikaya, şu ifadelere yer verdi:

“Hatay Cumhuriyet Başsavcılığı ve Jandarma Genel Komutanlığı KOM Daire Başkanlığı koordinesinde; Hatay İl Jandarma Komutanlığınca yapılan çalışmalar sonucu; Hatay merkezli Ankara, Antalya, Mersin, Nevşehir, Sivas ve Şanlıurfa’da düzenlenen operasyonlarda; nitelikli dolandırıcılık, resmi belgede sahtecilik, rüşvet, kişisel verilerin hukuka aykırı kullanılması, görevi kötüye kullanma ve vergi usul kanununa muhalefet suçlarını işleyen organize suç örgütü üyesi şüphelilerin;

Medikal firmalar üzerinden genellikle yaşlı veya küçük yaştaki vatandaşların kimliklerini kullanarak usulsüz rapor çıkardıkları, hakkında rapor çıkarılan şahıslara boş kağıtlar imzalatarak bu kağıtları sahte reçete düzenlemekte kullandıkları, reçete düzenlemekte kullanılan boş kağıtların bitmesi durumunda ise hasta veya hasta yakınlarının imzalarını taklit ederek sahte reçete düzenledikleri ve usulsüz düzenlenen reçetelere ait faturaları ve hak sahipleri adına noterde düzenlenmiş sahte vekâletnameleri kullanıp, PTT şubelerinden tahsil ederek haksız kazanç elde ettikleri tespit edildi.”