APIKUR'dan Geoffrey R. Pyatt’ın Erbil ve Bağdat ziyaretine ilişkin açıklama

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Kürdistan Petrol Endüstrisi Birliği (APIKUR) Sözcüsü Myles Caggins, ABD Enerjiden Sorumlu Dışişleri Bakan Yardımcısı Geoffrey R. Pyatt’ın, Bağdat ve Erbil ziyaretlerini memnuniyetle karşıladıklarını belirtirken, APIKUR’a üye şirketlerin Kürdistan Bölgesi petrolünü ihraç etmeye hazır olduğunu bir kez daha teyit etti.

APIKUR Sözcüsü Myles Caggins, yaptığı açıklamayla, ABD Enerjiden Sorumlu Dışişleri Bakan Yardımcısı’nın Bağdat ve Erbil ziyaretlerini memnuniyetle karşıladıklarını bildirdi.

Myles Caggins, ziyareti yetkililerin daha önce belirtmiş oldukları hedeflere ulaşmaya başlamaları ve petrol ihracatını yeniden başlatmaları için "güçlü ve gerekli bir sinyal" olarak nitelendirdi.

ABD Dışişleri Bakanlığından 15 Mayıs 2024’te yapılan açıklamada, Bakan Yardımcısı Pyatt’ın Bağdat’ta Irak Başbakanı Muhammed Şiya Sudani ile Kürdistan Bölgesi petrolünün Ceyhan Limanı üzerinden yeniden başlatılmasının önemini görüştüğü aktarılmıştı.

ABD'li yetkilinin, Başbakan Mesrur ​​Barzani ve Muhammed Şiya Sudani ile yaptığı görüşmelerin, Washington ve Münih Güvenlik Konferansı'ndaki görüşmelerin bir uzantısı olduğunu kaydeden Caggins,

Açıklamada, “APIKUR üyesi şirketler, geçmişte ve gelecekte petrol ihracatına ilişkin ödeme almalarını sağlayacak bir anlaşmaya varılması halinde petrol ihracatını yeniden başlatmaya hazır. Ancak ekonomik ve ticari şartlarımız ve anlaşmalarımız korunmalıdır. Dolayısıyla petrol ihracatının yeniden başlaması tüm Irak vatandaşlarına ve ortaklarına fayda sağlayacaktır.” denildi.

APIKUR Sözcüsü Caggins’in açıklamasına göre Geoffrey R. Pyatt’ın Erbil ve Bağdat'a yaptığı ziyaret, "Irak-Türkiye petrol boru hattı üzerinden petrol ihracatını yeniden başlatmak için ilgili tüm taraflar ve ortaklar arasındaki koordinasyonun önemini ortaya koyuyor.”