Putin yeni döneminin ilk yurt dışı ziyaretinde Çin’e gitti

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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, yeni döneminin ilk yurt dışı ziyareti için Çin’e gitti.

Uluslararası ve bölgesel gerilimlerin arttığı bir dönemde, Rus lider Putin, Çin'e ziyaret gerçekleştirdi.

Vladimir Putin’in uçağı sabah erken saatlerde Pekin Havalimanına indi.

Rusya Devlet Başkanı Putin, Pekin’deki temaslarının ardından Çin’in Rusya sınırındaki kenti Harbin’de de temaslarda bulunacak.

ABD'nin en güçlü iki jeopolitik rakibinin buluşmasında Kremlin, Pekin'le stratejik ortaklığı derinleştirmeyi umut ediyor. Batı da ziyareti yakından izliyor.

Çin ve Rusya Şubat 2022'de, Putin'in binlerce askerini Ukrayna'ya göndermesinden günler önce Pekin'e yaptığı ziyarette, "sınırsız iş birliği" niyeti açıklamışlardı.