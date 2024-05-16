Politika

Putin yeni döneminin ilk yurt dışı ziyaretinde Çin’e gitti

author_image Kurdistan24 -Türkçe
putin
putin
dünya Rusya Vladimir Putin Çin Pekin

HABER MERKEZİ 

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, yeni döneminin ilk yurt dışı ziyareti için Çin’e gitti.

Uluslararası ve bölgesel gerilimlerin arttığı bir dönemde, Rus lider Putin, Çin'e ziyaret gerçekleştirdi.

Vladimir Putin’in uçağı sabah erken saatlerde Pekin Havalimanına indi.

Rusya Devlet Başkanı Putin, Pekin’deki temaslarının ardından Çin’in Rusya sınırındaki kenti Harbin’de de temaslarda bulunacak.

ABD'nin en güçlü iki jeopolitik rakibinin buluşmasında Kremlin, Pekin'le stratejik ortaklığı derinleştirmeyi umut ediyor. Batı da ziyareti yakından izliyor.

Çin ve Rusya Şubat 2022'de, Putin'in binlerce askerini Ukrayna'ya göndermesinden günler önce Pekin'e yaptığı ziyarette, "sınırsız iş birliği" niyeti açıklamışlardı.

Kurdistan24 ©Copyright 2021
Tüm hakları saklıdır
Bu frekanslar üzerinden
Kurdistan24 Radyo’yu dinleyin
Kurdistan24
Uygulamasını indirin
Eutelsat11677 H 5040
NileSat11354 V 27500
Hotbird11373 H 27500
100.7FM
SÜLEYMANİYE   HALEPÇE
99.7FM
ERBIL   KERKÜK   DUHOK
App Store Google Play Galaxy Store Huawei Store
Site Haritası -  Gizlilik Politikası -  hakkında -  İletişim -  Frekanslar ve Uygulamalar -  Arşiv