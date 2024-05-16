Politika

BM Güvenlik Konseyi Irak'taki durumla ilgili toplanacak

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Irak BM Erbil BMGK Jeanine Hennis-Plasschaert Kürdistan Bölgesi

HABER MERKEZİ 

Birleşmiş Milletler (BM) Irak Özel Temsilcisi Jeanine Hennis-Plasschaert, Irak’taki durumun ele alınacağı Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) toplantısında, Irak’la ilgili son raporunu sunacak.

BMGK, 16 Mayıs 2024 Perşembe günü (bugün) Erbil saatiyle 17.00’de toplanacak. Toplantının gündeminde Irak’taki genel durum yer alacak.

Toplantıda, Mayıs 2024 sonunda görevinin sona ermesi beklenen BM Irak Özel Temsilcisi Plasschaert, Irak’taki duruma ilişkin son raporunu okuyacak.

Plasschaert’ın raporunda Kürdistan Parlamento seçimleri ve Federal Mahkeme kararları, Kürdistan Bölgesi-Irak ilişkileri, Irak'taki son siyasi gelişmeler, Irak Parlamento başkanı seçimi, Irak’taki insani durum ve insan hakları gibi pek çok güncel konuya yer vereceği öngörülüyor.

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