Tuncer Bakırhan: Normalleşmeden söz edenler için Kobani Davası bir milat olacaktır

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Kobani Davası’nın karar duruşması öncesi Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Eş Genel Başkanları Tuncer Bakırhan ve Tülay Hatimoğulları'nın katılımıyla Sincan Cezaevi Kampüsü önünde açıklama yapıldı.

Halkların Demokratik Partisi (HDP) eski Eş Genel Başkanları Figen Yüksekdağ ve Selahattin Demirtaş'ın da aralarında olduğu 18’i tutuklu 108 siyasetçinin yargılandığı Kobani Davası'nın bugün görülecek duruşmasında karar çıkması bekleniyor.

Tuncer Bakırhan ve Tülay Hatimoğulları'nın katılımıyla duruşmanın görüleceği Sincan Cezaevi Kampüsü önünde gerçekleştirilen açıklamaya siyasi parti temsilcileri, sivil toplum örgütleri, hukuk örgütleri ve çok sayıda kişi katıldı.

Tuncer Bakırhan, duruşma öncesi cezaevi önünde yaptığı açıklamada, “Bugün normalleşmeden söz edenler, yumuşamadan söz edenler için Kobani kumpas davası bir milat olacaktır.” dedi.

“Gerçekten 31 Mart’tan ders alınıp alınmadığını hep birlikte göreceğiz.” diyen Bakırhan, dava kapsamında verilecek kararın “önümüzdeki dönem Türkiye’nin hangi yolda gideceğinin göstergesi olacağı” değerlendirmesinde bulundu.

Bakırhan, “Umarım mahkeme heyeti siyasi erkten etkilenmez. Dosyadaki boş delillerle yıllardır tutuklu olan arkadaşlarımızı bugün serbest bırakırlar.” diye konuştu.

Hatimoğulları ise konuşmasında şu sözlere yer verdi:

"Burada açıklanacak olan karar, ya Türkiye'yi tam bir karanlık, tam bir İstiklal Mahkemeleri ortamına geri çekecek ya da Türkiye'de demokrasinin önünün açılması için bir başlangıç olacak. Türkiye için bu dava bir yol ayrımıdır. AİHM kararını uygulamayan bir yargı var. Bu karar uygulanmış olsaydı, Kobani kumpas davasından yargılanan bütün arkadaşlarımız serbest olacaktı."

Öte yandan duruşmanın görüleceği Sincan Cezaevi önünde onlarca çevik kuvvet aracı, TOMA araçları, yüzlerce çevik kuvvet polisi ve özel harekat polisleri de konuşlandırılmış durumda.

Sincan Cezaevi etrafında yaklaşık bir buçuk kilometrelik güvenlik koridoru oluşturulurken, havadan da polis helikopteri devriye uçuşu yapıyor.

DURUŞMA BAŞLADI, DEMİRTAŞ VE YÜKSEKDAĞ KATILMADI

Kobani Davası'nın karar duruşması başladı. HDP'nin tutuklu bulunan önceki dönem eş genel başkanları Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ ile tutuklu siyasetçiler Gültan Kışanak, Ali Ürküt, Günay Kubilay, Nazmi Gür, Bülent Parmaksız, Sebahat Tuncel, Zeynep Karaman, Zeynep Ölbeci, Aynur Aşan, Ayşe Yağcı, Ayla Akat Ata, Dilek Yağlı, Pervin Oduncu, Meryem Adıbelli duruşmaya katılmadı.