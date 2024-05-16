Politika

CENTCOM duyurdu: Gazze’de geçici liman kurulumu tamamlandı

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dünya CENTCOM ABD Gazze Şeridi

HABER MERKEZİ 

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), Gazze Şeridi'nde insani yardımların ulaştırılması için kurulan geçici limanın tamamlandığı ve yardımlara birkaç gün içinde başlanacağını duyurdu.

CENTCOM’un sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, sabah saatlerinde Filistinli sivillere insani yardım çalışmalarına destek amacıyla komutanlık personelinin Gazze'nin sahilinde kurulan geçici bir limana demirlediği bildirildi.

Hiçbir ABD askerinin Gazze'ye giriş yapmadığı kaydedilen açıklamada, "birkaç gün içerisinde insani yardım taşıyan kamyonlar vasıtasıyla gelen yardımın sahilden alınmasının beklendiği" aktarıldı.

Açıklamada ayrıca, "Birleşmiş Milletler yardımı teslim alacak ve Gazze'de dağıtımını koordine edecek." ifadelerine yer verildi.

ABD Savunma Bakanlığı, 8 Mayıs'ta insani yardımları denizden ulaştırmak amacıyla Gazze sahilinde deniz üstüne kurulması planlanan geçici liman inşasının bittiğini açıklamıştı.

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