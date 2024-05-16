CHP'li Başarır: "Kavala dosyasında heyet kapağını bile kaldırmadan ret kararı verdi"

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CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, Osman Kavala davasında bir gün önce değişen heyetin verdiği ret kararına tepki göstererek, "Dosyanın kapağını bile kaldırmadan ret kararı verdi; utanç meselesidir bu.” açıklamasını yaptı.

İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi, Gezi tutuklusu Osman Kavala’nın yeniden yargılaması talebini reddetti.

CHP Grup Başkanvekili Başarır, mahkemenin kararını Mecliste değerlendirdi.

CHP'li Başarır, “2 AİHM kararı, 2 beraat kararı, 1 tane ağırlaştırılmış müebbet cezasıyla ilgili gerekçeli karar var. Tahminen dosya 30 klasör, binlerce sayfa. Sadece kararları okusa bu heyet herhalde iki günde okur. Demek ki bu heyet dosyanın kapağını bile kaldırmadan bu dosya hakkında ret kararı verdi; utanç meselesidir bu.” dedi.

Ali Mahir Başarır, TBMM Genel Kurulu'nda Osman Kavala kararına ilişkin şunları söyledi:

"Osman Kavala hakkında yeniden yargılama kararı oy birliğiyle reddedildi. Osman Kavala’nın avukatları yeniden yargılama talebinde bulunurken heyetin değiştirilmesini talep etti çünkü taraf olan bir heyetti. Heyet değiştikten sonra, bir gün bile dolmadan bu dosya kapatıldı ve bu talepler reddedildi. 2 AİHM kararı, 2 beraat kararı, 1 ağırlaştırılmış müebbet cezasıyla ilgili gerekçeli karar var. Tahminen dosya 30 klasör, binlerce sayfa. Sadece kararları okusa bu heyet herhâlde iki günde okur. Demek ki bu heyet dosyanın kapağını bile kaldırmadan bu dosya hakkında ret kararı verdi; utanç meselesidir bu.

Buradaki heyet önce kendisine hakaret ediyor 'Çünkü ben talimatla geldim, bu talimatla bu dosyayı okumadan elimdeki kararı ilan ettim' diyor. Bu olacak şey değil. Yargının geldiği nokta maalesef ki bu. Yani daha adil bir karar verebileceğini düşünerek 'Heyet değişsin' diyor avukatlar ama beterin beteri geliyor. İşte, bunların hepsi tarihe geçiyor.”