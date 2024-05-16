Binlerce memur maaşlarını “Benim Hesabım” projesi üzerinden alacak

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Kürdistan Bölgesi’nde 25 bin memur, bugün yatacak nisan ayı maaşlarını “Benim Hesabım” projesi çerçevesinde kurulan ATM’lerden çekecek.

Benim Hesabım projesi ekibinden yapılan açıklamada, bugün yatacak nisan ayı maaşlarını çoğunluğu Erbil’de bulunan 25 bin memurun Benim Hesabım projesi çerçevesinde kurulan ATM’lerden çekeceğini bildirdi.

Şu anda Kürdistan Bölgesi genelinde 231 ATM bulunuyor, Kürdistan Bölgesi Hükümeti bu sayının yıl sonuna kadar yaklaşık 1000’e ulaşacağını söylüyor.

Açıklamaya göre maaşlar 14.00 ila 15.00 saatleri arasında 25 bin memurun hesaplarına yatırılacak ve ATM'lere giderek maaşlarını çekebilecekleri SMS ile bildirilecek.

Proje ekibinin istatistiklerine göre projeye Kürdistan Bölgesi Hükümetinin farklı kurumlarından katılan 400 binden memurdan 200 bini banka kartlarını çekti.