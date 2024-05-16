Politika

Kürdistan Bölgesi'nde biyometrik seçmen kartları için süreç yeniden başlatıldı

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kürdistan Irak Bağımsız Yüksek Seçim Komisyonu Marwan Muhammed Kürdistan Bölgesi Erbil Duhok Süleymaniye

HABER MERKEZİ 

Irak Bağımsız Yüksek Seçim Komisyonu Erbil Şubesi Başkanı Marwan Muhammed, Kürdistan Bölgesi'nde biyometrik seçmen kartları için sürecin yeniden başladığını duyurdu.

Marwan Muhammed, bugün gerçekleştirdiği basın açıklamasında, Kürdistan Bölgesi'nin dört ilinde de biyometrik seçmen kartları kayıt ve yenileme sürecinin yeniden başladığını bildirdi.

Süreç daha önce 1 Şubat 2024’te başlatılmış  ve 10 Mart 2024’te sonlandırılmıştı. Bu süre zarfında 109 binden fazla seçmen kayıt yaptırmıştı. Erbil'de 54 bin, Duhok'ta 24 bin, Süleymaniye'de ise 30 bin 472'den fazla seçmen var. Ayrıca 10 binden fazla biyometrik kart da dağıtıldı.

Marwan Muhammed, kayıt ve yenileme sürecinin başlamasının yanı sıra Kürdistan Bölgesi'nde parmak izi okunamayan tüm seçmenlerin parmak izi kontrolünün de yapılacağını ifade etti.

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