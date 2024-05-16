TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan AK Parti'ye anayasa ziyareti

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Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş, anayasa için herkesin fikrinin alınacağını belirtirken, “Bu sürecin zaman alacağını biliyorum. Partilerin anayasası olmaz, anayasa teklifleri olur." dedi.

Yeni anayasa çalışmaları öncesi Mecliste grubu olan partileri ziyaret etmeye devam eden TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, bugün, AK Parti Grubu'nu ziyaret etti.

Yeni anayasa turu kapsamında ilk olarak CHP Genel Başkanı Özgür Özel’i ziyaret etmiş ardından DEM Parti eş genel başkanları Tuncer Bakırhan ve Tülay Hatimoğulları, İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi ziyaret etmişti.

Kurtulmuş, bugün ise AK Parti grubunu ziyaret ederek Grup Başkanı Abdullah Güler ile yaklaşık 1 saat süren bir görüşme gerçekleştirdi.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, yeni anayasa turu kapsamında ziyaret ettiği AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler ile açıklama yaptı.

Abdullah Güler, "Sivil, demokratik ve çoğulcu bir anayasayı mutlak Meclis'imizin bu dönemde aziz milletimize hediye etmesini arzu ettiğimizi ifade etmek isterim. Bu konuda her türlü desteği vereceğimizi kendisine ifade ettik. 1982 Anayasasından mutlaka kurtulmamız lazım. Sivil demokratik bir anayasayı mutlaka aziz milletimize hediye etmemiz lazım. Samimi olmak niyet okumaktan vazgeçmek bu sürecin samimiyetle yürütülmesini temin etmek en önemli konulardan birisidir." dedi.

TBMM Başkanı Kurtulmuş ise açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“TBMM'de grubu bulunan 6 siyasi partimizle gerçekleştirdiğimiz fikir alışverişlerinin son adımını bugün burada tamamlamış olduk. TBMM'de yer alan diğer siyasi partilerin görüşlerini de alacağız. Bu konuda fikri olan herkesin sürece katkı sunmasını temin edeceğiz. Karşılıklı müzakerelerle şeffaf bir süreç yürüteceğiz. Önümüzdeki yasama dönemi başladığında yani ekim ayından itibaren de bu meselenin içeriğine ilişkin görüşmeler başlayabilir. İki darbenin izlerini taşıyan bu anayasadan kurtulmalıyız. Tartışmaların demokrasiye katkıları olacak. TBMM anayasa yapma, anayasa değişikliği çalışmaları yapma yetkisine ve gücüne sahiptir. Bu sürecin zaman alacağını biliyorum. Partilerin anayasası olmaz, anayasa teklifleri olur."