Kobani Davası'nda karar açıklanıyor: Ahmet Türk’e 10 yıl hapis cezası
HABER MERKEZİ
Selahattin Demirtaş ve Figen Yükseldağ'ın da yargılandığı Kobani Davası'nın 83'üncü duruşmasında mahkeme heyeti 130 sayfalık kararı açıklıyor. Davada Ahmet Türk’e 10 yıl hapis cezası verildi.
Eski HDP eş genel başkanları Selahattin Demirtaş ile Figen Yüksekdağ’ın da yargılandığı Kobani Davası’nda karar açıklanıyor. Duruşma, Ankara'da bulunan Sincan Cezaevi Kampüsü'ndeki duruşma salonunda saat 11.15'te başladı.
İki sanığın hazır bulunduğu duruşmada avukatların erteleme talebi reddedilirken, mahkemede duruşmaya katılan sanıklara son sözleri soruldu.
Duruşmaya saat 14.30'a kadar ara verilmesi kararlaştırıldı. Saat 15.10'da mahkeme heyetinin salona gelmesiyle duruşma tekrar başladı.
Davada Ahmet Türk’e "örgüt üyesi olmak" suçlamasıyla 10 yıl hapis cezası verildi.
Mahkemenin açıkladığı kararlar şöyle:
Ahmet Türk: "Örgüt üyeliğinden" 10 yıl hapis cezası verildi.
Ali Ürküt: Ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası 16 yıl hapse indirildi. Yargılama sürecindeki tutumu gerekçesiyle cezası 13 yıl 4 aya indirildi. Tutukluluk halinin devamına karar verildi.
Alp Altınörs: "Devletin birliğini ve bütünlüğünü bozma" iddiasıyla 18 yıl hapis cezası verildi. Takdiri indirimi yapılmadı. Tutukluluk halinin devamına karar verildi. "Suç işlemeye tahrik" iddiasıyla 4 yıl 6 ay hapis cezası verildi.
Altan Tan: CMK 223’ten beraatine karar verildi.
Ayhan Bilgen: 302’den ve "örgüt üyeliğinden" ayrı ayrı beraatine karar verildi.
Ayla Akat Ata: “Örgüt üyeliği” gerekçesiyle 6 yıl 6 ay hapis cezası verildi. Artırım ve indirimle birlikte 9 yıl 9 ay hapis cezası verildi. Tutukluluk halinin göz önünde bulundurulmasıyla tahliyesine karar verildi.
Aynur Aşan: "Örgüt üyeliği” gerekçesiyle 9 yıl ceza verildi. Kaçma şüphesi gerekçesiyle tutukluluk halinin devamına karar verildi.
Aysel Tuğluk: "Devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozmak" iddiasından beraatine karar verildi.
Ayşe Yağcı: "Örgüt üyeliği” gerekçesiyle 9 yıl ceza verildi. Tutukluluk hali göz önünde bulundurularak tahliyesine karar verildi.
Bülent Parmaksız: 16 yıl ceza verildi. İndirim yapılmadı. Tutukluluk halinin devamına karar verildi. "Suç işlemeye tahrik" iddiasıyla 2 yıl ceza verildi. Söz konusu cezada arttırım yapılarak, 4 yıl 6 aya çıkarıldı.
Dilek Yağlı: 16 yıl ceza verildi. "Suç işlemeye tahrik" iddiasıyla 2 yıl verildi. Cezada arttırım yapılarak, 4 yıl 6 aya çıkarıldı. Tutukluluk halinin devamına karar verildi.
Beyza Üstün: "Devletin birliğini ve bütünlüğünü bozmak" iddiası yönünden beraat kararı verildi. Adli kontrol tedbirlerinin kaldırılmasına karar verildi.
Figen Yüksekdağ: 19 yıl hapis cezası verilerek, indirim yapılmadı. Tutukluluk halinin devamına karar verildi. "Örgüt üyeliği ve örgüt yönetmek" iddiaları yönünden ceza verilmedi. "Tahrik" iddiasıyla da 4 yıl 6 ay ceza verildi.
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