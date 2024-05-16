Politika

DEM Parti’den Kobani Davası’na tepki

“Kumpaslarınızı çökerteceğiz, bizler kazanacağız, halklar kazanacak”
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kürdistan DEM Parti Kobani  Davası

HABER MERKEZİ

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Kobani Davası’nda açıklanan hükümlere tepki gösterdi.

DEM Parti'nin sosyal medya platformu X hesabından yapılan paylaşımda Selahdaddin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ’ın da yargılandığı Kobani Davası’nda açıklanan kararlara sert tepki gösterilerek, “Kumpaslarınızı çökerteceğiz, bizler kazanacağız, halklar kazanacak.” denildi.

Paylaşımda, “Kobane Kumpas Davasında rehin tutulan arkadaşlarımıza verilen cezalar bizleri yıldıramaz. Demokratik siyasete darbe vuranlar şunu bilsin ki kumpaslarınızı çökerteceğiz, bizler kazanacağız, halklar kazanacak!” ifadeleri kullanıldı.

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